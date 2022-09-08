Adana'da dedesini darbederek öldürdüğü öne sürülen toruna 33 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Adana'da dedesini darbederek öldürdüğü öne sürülen toruna 33 yıla kadar hapis istemi

08.09.2022 10:20
Adana'da dedesini darbederek öldürdüğü öne sürülen toruna 33 yıla kadar hapis istemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 77 yaşındaki dedesini darbederek öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında 33 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 77 yaşındaki dedesini darbederek öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında 33 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa B'yi 23 Mayıs'ta gece saatlerinde darbederek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla 8 Haziran'da tutuklanan torunu M.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanığın, dedesi Mustafa B'den para istediği, dedesinin "param yok" demesi üzerine, M.B'nin bu duruma sinirlenip maktule saldırdığı ve duvara doğru iterek kafasını sert bir şekilde duvara çarpmasına sebebiyet verdiği belirtildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa B'nin yoğun bakımda hayatını kaybettiği, alınan doktor raporuna göre "kafa travmasına bağlı beyin kanaması" sonucu öldüğü anlatılan iddianamede, sanık M.B'nin "konutta ve eklentilerinde yağmaya teşebbüs" ve "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçlarından 33 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olayın geçmişi

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde yaşayan Mustafa B, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde yüksekten düştüğü iddiasıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa B, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, tanıkların ifadesi doğrultusunda, Mustafa B'yi para vermediği iddiasıyla darbettiği öne sürülen torunu M.B'yi (26) gözaltına almıştı. Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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