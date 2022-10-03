Adana'da yaşlı kadının yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da yaşlı kadının yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı

03.10.2022 10:02

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 90 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 90 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 24 Eylül'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde kınaya gitmeye hazırlanan Rahime Eker'in (90) başından vurularak yaşamını yitirmesi, torunu S.Y. (24) ile 4 zanlının da yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan gruplardan birinin olay yerinin yakınındaki bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, ikamete düzenledikleri operasyonla kavgaya karıştığını belirlediği Yusuf D. (28), Abdullah K. (29) ve Umut G. (32) ile bu kişilerin aracını sakladığı öne sürülen Bedirhan T'yi (20) yakaladı. Yaralı olduğu belirlenen Yusuf D. hastaneye kaldırıldı.

Yusuf D. ile kavgada yaralanan karşı gruptaki Muhammet Ali Y. (37), Ömer Faruk U. (21) ve M.Ç. (17) de hastanelerdeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Ekipler, zanlıların araçlarında ve bazı adreslerde yaptıkları aramalarda ruhsatsız 4 tabanca ele geçirdi.

Kavgaya karıştığı tespit edilen Mehmet Sait Ç'nin yakalanması için de araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

Silahlı kavga, kardeşinin öldürüldüğü olayın zanlısını görünce çıktı

Şüphelilerden Abdullah K'nin arkadaşlarıyla otomobille seyir halindeyken kardeşi Mehmet Mazlum K'nin yaklaşık 8 yıl önce silahla vurularak öldürülmesi olayına karıştığı öne sürülen Mehmet Sait Ç'yi başka bir araçta görmesi üzerine iki grup arasında silahlı kavga çıktığı belirlendi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden Abdullah K'nin 5 Ağustos'ta İstanbul'daki bir parkta Rohat Gün'ün (18) başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili arandığı de tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden M.Ç, savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkartılan Abdullah K, Yusuf D, Umut G. ve karşı gruptan Muhammet Ali Y. ve Ömer Faruk U. tutuklandı, Bedirhan T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 24 Eylül'de aralarında kovalama yaşanan iki otomobildeki şüpheliler, birbirlerine silahlarla ateş açmıştı.

Silahlı kavga sırasında evinin önünde kınaya gitmek için tekerlekli sandalyede bekleyen Rahime Eker (90) ve evdeki torunu S.Y. (24) ile 4 şüpheli yaralanmıştı. Eker olay yerinde hayatını kaybetmiş, diğer yaralılar hastanelere kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da yaşlı kadının yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da yaşlı kadının yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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