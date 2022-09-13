Görüntülere göre, şüpheli, ata art arda yumruk atıyor. Bu sırada sokaktaki çocuklar da olaya şahit oluyor.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da bir kişinin yorulan atı yumruklaması kameraya yansıdı - Son Dakika

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