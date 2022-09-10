Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

10.09.2022 17:36
Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karataş Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 DV 853 plakalı otomobilde, trafik ışıklarında beklediği sırada yangın çıktı.

Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa sürede aracın tamamını saran yangın itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

LPG'li olduğu belirlenen araçta sürücünün çakmağını ateşlemesi üzerine bir anda yangın çıktığı öne sürüldü.

Yangın çevredeki vatandaşlarca da cep telefonuyla kaydedildi.

YORUMLAR
500
Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi Adana'dan Pakistan'daki sel bölgesine 9 yardım tırı gönderildi Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor
Kaynak: AA

Karataş Caddesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş
16:31 Sancaktepe'de "yok artık" dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı
16:28 Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı
16:00 Rusya lideri Putin'i kızdıracak gelişme! Milletvekilleri sebeplerini sıralayıp istifasını istedi
15:39 Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum
15:34 İzmir'de 2 milyondan fazla kişiye konser veren Tarkan, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı
15:33 Icardi'nin maaş belirsizliği sürüyor! Galatasaray'ın açıkladığı detaylar PSG'nin isteği üzerine silindi
15:22 İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı tacın üzerinde yer alan elmaslardan birinin Sultan Abdülmecit tarafından hediye edildiği ortaya çıktı
15:20 "Toplu mezar" iddiaları sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Toplu mezar kazılması hazırlıkları rutin bir uygulamadır
15:17 Türk YouTube fenomeni Avusturya'dan sınır dışı edildi! "Böyle giyinerek abdest kaçırıyorsun" demişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 17:36:44. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da otomobilde çıkan yangında sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement