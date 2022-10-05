Adana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

05.10.2022 18:06

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir sürücü park ettiği tırın freninin boşalması sonucu ezilerek yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir sürücü park ettiği tırın freninin boşalması sonucu ezilerek yaşamını yitirdi.

Mustafa Tozkoparan (62), D-400 kara yolu Yakapınar mevkisindeki dinlenme tesisine aracını park ettikten sonra yürümeye başladı.

Freninin boşalması sonucu hareket eden tır, önünde yürüyen Tozkoparan'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, aracın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Tozkoparan'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

YORUMLAR
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PARK EDİLEN TIR'IN FRENİ BOŞALDI, ÖNÜNDE YÜRÜYEN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ PARK EDİLEN TIR'IN FRENİ BOŞALDI, ÖNÜNDE YÜRÜYEN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Kaynak: AA

Mustafa Tozkoparan, Tozkoparan, Yakapınar, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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