Düğünde geline çok sert bir tokat attı! Gerçek ortaya çıkınca herkes şaşırdı

Kaynak: AA

Mustafa Tozkoparan, Tozkoparan, Yakapınar, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da freni boşalan tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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