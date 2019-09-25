Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı...
1 saat önce
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:48 Kaynak: İHA
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. - ADANA
Son Dakika: Adana'da polisleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 5 yaralı Son dakika: Adana Valisi Demirtaş: Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu