Son Dakika Haberleri: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı...
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı...

1 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı..., System.String[]

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. - ADANA

Yüreğir, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:48 Kaynak: İHA
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