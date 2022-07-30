Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

30.07.2022 03:49
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Sadık Ali A'ya merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki sulama kanalının kenarında arkadaşlarıyla oturduğu sırada otomobilden inen iki kişi tarafından ateş açıldı.

Kurşun isabet eden Sadık Ali A. karnından yaralandı. Silah seslerini duyanlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Sulama kanalının kenarında otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Sulama kanalının kenarında otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Kablo çalmak için girdiği trafo içerisinde sıkışınca yakalandı Kablo çalmak için girdiği trafo içerisinde sıkışınca yakalandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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