Olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Adana Yüregir, Akıncılar, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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