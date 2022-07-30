Olay yerine sevk edilen ekipler, bir kişiyi trafoda sıkışmış halde buldu ancak elektrik akımına kapılan M.T'ye müdahale etmek için enerjinin kesilmesi beklendi.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kablo hırsızlığı zanlısı trafoda sıkışınca yakalandı - Son Dakika

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