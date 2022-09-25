Adana'da iki kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da iki kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı

25.09.2022 10:44

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki kişiyi kalaşnikof piyade tüfeğiyle yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki kişiyi kalaşnikof piyade tüfeğiyle yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Koza Mahallesi'ndeki kıraathanede oturan Sinan Y. (26) ve Mesut A. (28), kalaşnikofla ateş açılması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıdan sonra otomobille kaçan zanlıların Emir A. (22) ve Kadir T. (25) olduğunu belirledi.

19 Mayıs Mahallesi'ndeki evde saklandıkları tespit edilen şüpheliler, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. İkamette saldırıda kullanılan silah da bulundu.

Yaralanan Sinan Y. ile zanlılardan Emir A'nın daha önce kavga ettikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Emir A. ile Kadir T, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Piyade, Adana, Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da iki kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da iki kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
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