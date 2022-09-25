Çin'de darbe mi oldu? Devlet başkanı Xi Jinping ile ilgili iddia çok vahim

Kaynak: AA

Piyade, Adana, Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da iki kişiyi tüfekle yaraladıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

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