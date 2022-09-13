Adana'da metruk evde tartışan iki arkadaş birbirini silahla yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da metruk evde tartışan iki arkadaş birbirini silahla yaraladı

13.09.2022 10:02

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kavga eden iki arkadaş birbirlerini tabancayla yaraladı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kavga eden iki arkadaş birbirlerini tabancayla yaraladı.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde bir kişinin metruk evde silahla vurulduğu ihbarını alan polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti.

Yaralı İsmail B. (42), sağlık ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail B. ameliyata alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın firari zanlısı Erkan D'nin (29) de bacağından hafif yaralandığını belirledi.

Polis ekipleri, şüpheli Erkan D. ve olay sırasında bir arada olduğunu tespit ettiği arkadaşları Adnan H. (38), Mehmet Ç. (36) ve Faruk U'yu (35) gözaltına aldı.

Erkan D. ile İsmail B'nin diğer üç kişiyle ortak arkadaş olduğu, metruk evde buluşup içki içtikleri, bir süre sonra ikili arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle birbirlerini tabancalarıyla yaraladıkları öne sürüldü.

Zanlı Erkan D. ve üç arkadaşı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli Erkan D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan İsmail B'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Dini nikahlı eşini demir çubukla döverek öldürdü! Sorgusundaki sözleri ise kan dondurdu Dini nikahlı eşini demir çubukla döverek öldürdü! Sorgusundaki sözleri ise kan dondurdu HASTA YAKINI ELİ SOPALI KADINLAR, ACİL SERVİSE GİRMEYE ÇALIŞTI HASTA YAKINI ELİ SOPALI KADINLAR, ACİL SERVİSE GİRMEYE ÇALIŞTI Hasta yakını eli sopalı kadınlar, acil servise girmeye çalıştı Hasta yakını eli sopalı kadınlar, acil servise girmeye çalıştı
Kaynak: AA

kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da metruk evde tartışan iki arkadaş birbirini silahla yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:39:25. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da metruk evde tartışan iki arkadaş birbirini silahla yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement