O da yasak olduğunu bilmiyordu, polisin kestiği 1.823 liralık cezayla öğrendi

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kavgada darbedilen kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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