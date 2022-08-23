Kamyon, önce refüjdeki ağaca, sonra cadde üzerindeki bir iş yerine ve iş yerinin önünde oturan Hikmet N'ye (44) çarptı.

Kaynak: AA

Adana, Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da iş yerinin önündeki kişi, kamyonun çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika

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