Alınan bilgiye göre, Kışla Caddesi 'nde yol kenarında bulunan seyyar tabla üzerinde kavun ile karpuz satan Osman K'ye sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

Kaynak: AA

Kışla Caddesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı seyyar satıcı ağır yaralandı - Son Dakika

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