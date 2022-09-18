Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı seyyar satıcı ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı seyyar satıcı ağır yaralandı

18.09.2022 08:54
Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı seyyar satıcı ağır yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı seyyar satıcı ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı seyyar satıcı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kışla Caddesi'nde yol kenarında bulunan seyyar tabla üzerinde kavun ile karpuz satan Osman K'ye sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Osman K, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Adana ve Mersin'in ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı Adana ve Mersin'in ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı Son dakika haberleri! SPOR Çukurova'nın sultanlarından başarı sözü: Türk kadını için savaşacağız Son dakika haberleri! SPOR Çukurova'nın sultanlarından başarı sözü: Türk kadını için savaşacağız Adana'da FETÖ'nün 'ev abiliği' iddiasına 23 yıla kadar hapis istemi Adana'da FETÖ'nün 'ev abiliği' iddiasına 23 yıla kadar hapis istemi
Kaynak: AA

Kışla Caddesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı seyyar satıcı ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
15:06 İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
12:55 İstanbul'da 2 polisimizi silahla yaralayan saldırganların kaçış anı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:43:32. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı seyyar satıcı ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement