Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık F.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde sokakta sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak F.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Uyuşturucu ticaret yapmadım. Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.