Vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan çocuk, sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Feyza El Süleyman, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Solaklı, Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

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