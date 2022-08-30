Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma

Kaynak: AA

Adana, Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu - Son Dakika

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