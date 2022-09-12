Adana'da kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Adana'da kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

12.09.2022 18:02
Adana'da kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kardeşi Cumali K'yi (21) av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Yasin K'nin (23), ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kardeşi Cumali K'yi (21) av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Yasin K'nin (23), ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Yasin K. ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, olayda kullanılan tüfekle ilgili Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünden darbe neticesinde kendi kendine ateş alıp almayacağı hususunda istenen bilirkişi raporunun dava dosyasına eklendiğini ve raporda "yapılan denemeler ışığında suça konu av tüfeğinin herhangi bir darbe neticesinde kendi kendine ateş alamayacağı tespit edilmiştir." ifadesinin yer aldığını belirtti.

Rapordaki hususlar hatırlatılarak savunması istenen Yasin K, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Raporda aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Rapora karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın taraflarına gönderilmesi ve sanığın, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yasin K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde geçen yıl 14 Mayıs'ta aralarındaki borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada Yasin K. (23), kardeşi Cumali K'yi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı. Sanık Yasin K. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

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