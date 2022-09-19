Savunması istenen Yasin K, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Savcı, olay sonrası Yasin K'nin suçta kullanılan av tüfeğini bir başkasına ait motosikletin selesine sakladığını bildirerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Hürriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanıkla ilgili mütalaa açıklandı - Son Dakika

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