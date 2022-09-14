Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

14.09.2022 10:00
Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yorulup yola devam edemeyen atı yumruklaması kameraya yansıyan şüpheli, gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yorulup yola devam edemeyen atı yumruklaması kameraya yansıyan şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla Yunus Emre Mahallesi'nde yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklayan kişiyi belirledi.

Ekipler, Akdeniz Mahallesi'nde ikamet eden zanlı Levent Y'yi (42) evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Zanlının kötü muamelede bulunduğu at ise polislerce bulunup İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Daha sonra kamyonla belediye barınağına götürülen at, korumaya alındı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bir kişi, yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklamaya başlamış, olayı gören bir vatandaş cep telefonuyla ata yapılanları kayda almıştı.

Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için araştırma başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da yorulan atı yumruklaması kameraya yansıyan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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