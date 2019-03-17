Son Dakika Haberleri: Adana'nın Merkezinde Bahar, İlçesinde Kış

Adana'nın Merkezinde Bahar, İlçesinde Kış

35 dakika önce

Adana şehir merkezinde bahar yaşanırken, Tufanbeyli ilçesinde kar yağması dikkat çekti.

Adana'nın Merkezinde Bahar, İlçesinde Kış, System.String[]
Adana şehir merkezinde bahar yaşanırken, Tufanbeyli ilçesinde kar yağması dikkat çekti.

Adana kent merkezinde 3 gündür devam eden sağanak yağmurun ardından bugün bahar havası yaşanıyor. Güneşli havayı gören ve hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar, kendini sokaklara atıp bu bahar havasının keyfini yaşadı.

Adana şehir merkezinde bunlar yaşanırken kuzey ilçe Tufanbeyli'de ise kar yağdı. Bugün sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar hala devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve zemin beyaza büründü.

Bu yıl soğuk geçen ilçede mart ayında bile kar yağmasına vatandaşlar şaşırdı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:30 Kaynak: İHA

Tufanbeyli, Kar, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Genel Müdürlüğü, Mobese Görüntülerine Ulaşmanın Yolunu Açıkladı Erdoğan'ın Adana Mitingindeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı Battal İlgezdi'den CHP'yi Karıştıracak Sözler: Önce Kendinizi Eleştirin Son Dakika! Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 12:05:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'nın Merkezinde Bahar, İlçesinde Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]