Adana'nın Merkezinde Bahar, İlçesinde Kış
35 dakika önce
Adana şehir merkezinde bahar yaşanırken, Tufanbeyli ilçesinde kar yağması dikkat çekti.
Adana
şehir merkezinde bahar yaşanırken, Tufanbeyli
ilçesinde kar yağması dikkat çekti.
Adana kent merkezinde 3 gündür devam eden sağanak yağmurun ardından bugün bahar havası yaşanıyor. Güneşli
havayı gören ve hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar, kendini sokaklara atıp bu bahar havasının keyfini yaşadı.
Adana şehir merkezinde bunlar yaşanırken kuzey ilçe Tufanbeyli'de ise kar yağdı. Bugün sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar hala devam ediyor. Kar
yağışı nedeniyle ağaçlar ve zemin beyaza büründü.
Bu yıl soğuk geçen ilçede mart ayında bile kar yağmasına vatandaşlar şaşırdı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:30 Kaynak: İHA
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