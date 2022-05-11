Adana'nın meşhur 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcısı uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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Adana'nın meşhur 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcısı uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

11.05.2022 14:57

Adana'da 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde, kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana gelen olayda tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin'in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti.

"OLCAY" DİYE BAĞIRARAK ATEŞ ETTİ

'Olcay' diye bağırarak ateş eden saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Olcay Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

CİNAYET ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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Cinayet, Seyhan, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'nın meşhur 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcısı uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'nın meşhur 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcısı uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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