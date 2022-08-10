Kaynak: AA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hakimler Savcılar Kurulu, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü İmir hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.