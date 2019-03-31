Adana'nın Pozantı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Mustafa...
3 saat önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mustafa Çay kazandı.
Adana
'nın Pozantı
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Mustafa Çay
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Çay 5 bin 76, CHP
adayı Şenol Eroğlu
3 bin 97, bağımsız aday Mahmut Sami Baysal
2 bin 784 oy aldı.
Çay'ın öz geçmişi
Mustafa Çay, 1 Şubat 1965'de Pozantı ilçesinde doğdu. Çay, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Biriminde Ankara- Diyarbakır
ve Adana illerinde 18 yıl boyunca Sertifikalı Terör Uzmanı ve Psikolojik Harekat Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2008 yılı sonunda zabıta müdürü olarak emekli olan Mustafa Çay, 2009 yılında yapılan Mahalli idareler seçimlerinde MHP Pozantı Belediye Başkanı olarak seçilerek göreve başlamıştır.
Çay, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:57 Kaynak: AA
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