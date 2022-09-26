Belemedik Tabiat Parkı'nda işitme engelliler kampı yapıldı - Son Dakika
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Belemedik Tabiat Parkı'nda işitme engelliler kampı yapıldı

26.09.2022 16:36
Belemedik Tabiat Parkı'nda işitme engelliler kampı yapıldı

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda 250 kişiden oluşan işitme engelli grubu tarafından iki gün süren kamp yapıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda 250 kişiden oluşan işitme engelli grubu tarafından iki gün süren kamp yapıldı.

Pozantı'da bir araya gelen işitme engelliler, bir yandan tabiat parkında doğanın tadını çıkarırken bir yandan da yöredeki tarihi yapılar hakkında bilgi verildi.

İşitme engelliler tercümanı Keziban Şipar, AA muhabirine, etkinlikle şehir hayatındaki yorgunluklarından arındıklarını ve işitme engellilerin "Türk İşaret Dili" aracılığıyla iletişim sağladıkları sosyal bir farkındalık kampı olduğunu söyledi.

Ailesinde herkeste işitme engeli bulunduğunu, kendisinin tek konuşabilen birey olduğunu ifade eden Şipar, "İşaret dilini öğrenmek, sağır kültürünü anlamak ve iletişime hiçbir şekilde engel olmadığını göstermek için bu kamptayız. Umarım bu farkındalık herkes için bir farkındalık oluşturur." dedi.

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Kaynak: AA

Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belemedik Tabiat Parkı'nda işitme engelliler kampı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belemedik Tabiat Parkı'nda işitme engelliler kampı yapıldı - Son Dakika
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