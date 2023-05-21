Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15:46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,67 olarak açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Sarsıntının şiddeti ise 4.8 kilometre olarak tespit edildi.
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