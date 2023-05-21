Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

21.05.2023 16:22

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15:46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,67 olarak açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ 4.8 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı. Sarsıntının şiddeti ise 4.8 kilometre olarak tespit edildi.

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Son Dakika Güncel Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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