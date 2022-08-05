Kamyonla çarpışıp, alev alan otomobilde sıkışarak yaralandı - Son Dakika
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Kamyonla çarpışıp, alev alan otomobilde sıkışarak yaralandı

05.08.2022 20:15
Kamyonla çarpışıp, alev alan otomobilde sıkışarak yaralandı

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, karşı yönden gelen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyon ile çarpışıp, alev alan otomobilde sıkışan İsmail Yılmaz (36), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, karşı yönden gelen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyon ile çarpışıp, alev alan otomobilde sıkışan İsmail Yılmaz (36), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedaviye alındı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Tırtat Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Yılmaz'ın kullandığı 01 SP 708 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hacı Mehmet G. yönetimindeki 33 ADH 485 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Yılmaz, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen ve alev alan otomobilin içinde sıkıştı. Hacı Mehmet G.'nin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, Yılmaz'ı sıkıştığı araçtan çıkardı. İlk müdahalesi yapılan Yılmaz, ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma Kaza ile ilgili çalışma başlattı. Sürücü jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, İsmail Yılmaz, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonla çarpışıp, alev alan otomobilde sıkışarak yaralandı - Son Dakika

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