Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu - Son Dakika
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Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

06.08.2022 13:00
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın içinde sıkışan sürücü Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın içinde sıkışan sürücü Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.

Saimbeyli ilçesinde dün meydana gelen kazada, Tırtat mevkinde Hacı Mehmet G. yönetimindeki 33 ADH 485 plakalı karayollarına ait kamyon ile karşı yönden gelen İsmail Yılmaz (36) yönetimindeki 01 SP 708 plakalı otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü İsmail Yılmaz'ı Can-Kur ve İtfaiye ekipleri araçta çıkarırken sürücünün kurtarılma anları çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ardından Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi. - ADANA

YORUMLAR
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Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Adana'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Sahte polis dolandırdı, jandarma parasını kurtardı Sahte polis dolandırdı, jandarma parasını kurtardı
Kaynak: İHA

İsmail Yılmaz, Saimbeyli, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu - Son Dakika
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