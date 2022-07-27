Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökmenler Mahallesinde ikamet eden M.Ö'nün ormanlık alanda ektiği Hint kenevirlerini söküp evine götürdüğünü belirledi.

Kaynak: AA

Saimbeyli, Kenevir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da ormanda ve evde Hint keneviri yetiştirme iddiasına gözaltı - Son Dakika

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