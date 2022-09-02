Adana'da kaybolan alzaymır hastasından 3 aydır haber alınamıyor - Son Dakika
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Adana'da kaybolan alzaymır hastasından 3 aydır haber alınamıyor

02.09.2022 17:32
Adana'da kaybolan alzaymır hastasından 3 aydır haber alınamıyor

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 ay önce kaybolan 76 yaşındaki alzaymır hastası Ömer Sel'i arama çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 3 ay önce kaybolan 76 yaşındaki alzaymır hastası Ömer Sel'i arama çalışmaları devam ediyor.

Sel'in oğlu Ahmet Sel, AA muhabirine, babasının 31 Mayıs'ta Yeniyayla Mahallesi'ndeki evinden akşam saatlerinde ayrıldığını ve dönmediğini söyledi.

Babasıyla ilgili kayıp başvurusunda bulunduklarını ve arama çalışmalarının 3 aydır sürdüğünü dile getiren Sel, "31 Mayıs'tan bu yana kayıp. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Babamızın bulunmasını istiyoruz. Ölü veya diri, 3 ay oldu çünkü." dedi.

Sel, babasının daha önce de iki kez kaybolduğunu ve kaybolmasından bir gün sonra polis tarafından bulunduğunu belirtti.

Babasının alzaymır hastası olduğunu söyleyen Sel, bir an önce arama çalışmalardan sonuç almayı beklediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Ahmet Sel, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kaybolan alzaymır hastasından 3 aydır haber alınamıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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