Adana'da dini nikahlı eşini öldüren adamdan ilk ifade: Sürekli kocasıyla konuşuyordu, bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım

Boşanma aşamasındaki eşi H.Y.'yi (29) terk eden tekstil işçisi Melek Yıldırım, 3 ay önce Ramazan Ünal ile tanıştı. Yıldırım ile Ünal, kısa süre sonra dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Zaman içinde kıskançlık yaşayan Ünal, sık sık Yıldırım ile tartışıp kavga etti.

BALKONDAN GİRİP KALBİNDEN BIÇAKLADI

İddiaya göre; Ramazan Ünal 31 Temmuz'da yeniden tartıştığı Melek Yıldırım'ı dövüp evden ayrıldı. Yıldırım daha sonra eve dönen Ünal'a kapıyı açmadı. Buna sinirlenen Ünal, alttaki demir şebekelerden 2'nci kattaki evin balkonuna tırmanarak, 2 çocuğu ile uyuyan Yıldırım'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

ÇOCUKLARI, ANNELERİNİN BAŞINDA AĞLARKEN BULDULAR

Kaçan Ünal, daha sonra polisi arayarak Yıldırım'ı öldürdüğünü itiraf etti. İhbarla adrese giden polis ekipleri, Yıldırım'ı kanlar içinde buldu, çocuklarının da annelerinin başında ağladığını gördü. Melek Yıldırım'ın cenazesi, Kozan ilçesinde toprağa berildi.

"SÜREKLİ KOCASIYLA KONUŞUYORDU, KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİM"

Saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınan Ramazan Ünal'ın, ifadesinde, "Sürekli kocasıyla konuşuyordu. Bu nedenle kıskançlık krizine girdim. Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Melek Yıldırım'ın 3 çocuğundan 1'inin halasında, 2'sinin ise dedesinde kaldığı belirtildi.