Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde 2 çocuğu ile balkonda uyurken dini nikahlı eşi Ramazan Ü. tarafından bıçaklanarak öldürülen Melek Yıldırım'ın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından Kozan'ın Bağözü Mahallesi'ne getirildi.

Kaynak: İHA

Sarıçam, Bağözü, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'daki kadın cinayeti: Melek annelerini gözyaşlarıyla uğurladılar - Son Dakika

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