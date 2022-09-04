Adana'da kaldırımda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Adana'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

04.09.2022 02:54
Adana'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan kişinin öldüğü tespit edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan kişinin öldüğü tespit edildi.

Barbaros Mahallesi 17102 Sokak'ta kaldırım üzerinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kimliği tespit edilemeyen erkeğin öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kaldırımda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kaldırımda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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