Dini nikahlı eşi tarafından terk edilen 20 yaşındaki genç evi ateşe verdi! - Son Dakika
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Dini nikahlı eşi tarafından terk edilen 20 yaşındaki genç evi ateşe verdi!

29.08.2022 14:37

Adana'da 20 yaşındaki bir şahıs, birlikte yaşadığı 18 yaşındaki 2,5 aylık hamile olan dini nikahlı eşinin kendisini terk etmesi üzerine evi ateşe verdi. Koltuklardan yükselen alevler, kısa sürede daireyi sararken evdeki eşyalar küle döndü.

Koza Mahallesi'nde 2,5 aylık hamile Dilan U., dini nikahla birlikte yaşadığı Ömer S. ile iddiaya göre, uyuşturucu kullandığı için sık sık tartışmaya başladı. Ömer S.'den psikolojik şiddet gördüğünü belirten Dilan U., ayrılmaya karar verip, 5 gün önce ailesinin evine taşındı.

"EVE DÖN YOKSA EVİ YAKACAĞIM"

Cep telefonu ile bugün öğle saatlerinde Dilan U.'yu arayan Ömer S., "Eve dön, yoksa yakacağım" dedi. Dilan U.'dan olumsuz yanıt alan Ömer S., 4 katlı binanın 2'nci katındaki evinin balkonunda bulunan kanepeyi ateşe verdi. Alevler, kısa sürede daireyi sardı; binada oturanlar da panikle dışarı çıktı. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Dini nikahlı eşi tarafından terk edilen şahıs evi ateşe verdi

ŞÜPHELİ KAÇTI

Bu sırada bir kişi de balkondaki şebeke demirlerinden tırmanarak, 2'nci kattaki dairede birinin olup, olmadığını kontrol etti. Dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ömer S. kaçtı. Polis, Ömer S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Dini nikahlı eşi tarafından terk edilen şahıs evi ateşe verdi
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Seyhan, Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dini nikahlı eşi tarafından terk edilen 20 yaşındaki genç evi ateşe verdi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dini nikahlı eşi tarafından terk edilen 20 yaşındaki genç evi ateşe verdi! - Son Dakika
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