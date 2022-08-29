TERK EDİLİNCE EVİ ATEŞE VERDİ - Son Dakika
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TERK EDİLİNCE EVİ ATEŞE VERDİ

29.08.2022 15:01
TERK EDİLİNCE EVİ ATEŞE VERDİ

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Ömer S. (20), dini nikahla birlikte yaşadığı 2,5 aylık hamile Dilan U. (18) kendisini terk edince evdeki kanepeyi ateşe verdi.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Ömer S. (20), dini nikahla birlikte yaşadığı 2,5 aylık hamile Dilan U. (18) kendisini terk edince evdeki kanepeyi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Koza Mahallesi'nde 2,5 aylık hamile Dilan U., dini nikahla birlikte yaşadığı Ömer S. ile iddiaya göre, uyuşturucu kullandığı için sık sık tartışmaya başladı. Ömer S.'den psikolojik şiddet gördüğünü belirten Dilan U., ayrılmaya karar verip, 5 gün önce ailesinin evine taşındı. Cep telefonu ile bugün öğle saatlerinde Dilan U.'yu arayan Ömer S., "Eve dön, yoksa yakacağım" dedi. Dilan U.'dan olumsuz yanıt alan Ömer S., 4 katlı binanın 2'nci katındaki evinin balkonunda bulunan kanepeyi ateşe verdi. Alevler, kısa sürede daireyi sardı; binada oturanlar da panikle dışarı çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Bu sırada bir kişi de balkondaki şebeke demirlerinden tırmanarak, 2'nci kattaki dairede birinin olup, olmadığını kontrol etti. Dairedeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, Ömer S. kaçtı.

Polis, Ömer S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Seyhan, Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TERK EDİLİNCE EVİ ATEŞE VERDİ - Son Dakika

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