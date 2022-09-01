ÇUKURDAKİ TAŞ YIĞININI KAFATASI ZANNEDİNCE PANİK YAŞADI - Son Dakika
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ÇUKURDAKİ TAŞ YIĞININI KAFATASI ZANNEDİNCE PANİK YAŞADI

01.09.2022 11:22
ÇUKURDAKİ TAŞ YIĞININI KAFATASI ZANNEDİNCE PANİK YAŞADI

ADANA'nın Seyhan ilçesinde oturduğu evin bahçesinde kullanılmayan bölümü balyoz ile yıkan Mustafa Bulut, zeminde geniş bir delik olduğunu fark etti.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde oturduğu evin bahçesinde kullanılmayan bölümü balyoz ile yıkan Mustafa Bulut, zeminde geniş bir delik olduğunu fark etti. Delikten bakıp, kafatasına benzeyen bir cisim gören Bulut'un ihbarı ile polis alarma geçti. İncelemede cismin, taş yığını olduğu belirlendi.

Olay, Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Ev sahibi Mustafa Bulut, önceki yıllarda banyo olarak kullanılan bölümü balyoz ile kırmaya başladı. Bulut, bu sırada zeminde geniş bir delik olduğunu fark etti. Delikten bakan Bulut, içerideki taş yığınlarının arasında kafatasına benzeyen bir cisim görünce durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese giden ekipler, zemini kırarak genişletti. İncelemede kafatası zannedilen cismin, taş yığını olduğu belirlendi. Mustafa Bulut, delikten bakınca çok şaşırdığını belirterek, "Bu alanı yıkmaya başladık ve delik kendiliğinden belirdi. İçeri baktığımızda kafatası olduğunu gördük ve polise haber verdik. Dedemden kalan bir ev, yaklaşık 55 yıldır burada oturuyoruz" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mustafa Bulut, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇUKURDAKİ TAŞ YIĞININI KAFATASI ZANNEDİNCE PANİK YAŞADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇUKURDAKİ TAŞ YIĞININI KAFATASI ZANNEDİNCE PANİK YAŞADI - Son Dakika
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