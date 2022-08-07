2 kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu; Özge'yi de rehin aldı - Son Dakika
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2 kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu; Özge'yi de rehin aldı

07.08.2022 15:00
2 kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu; Özge'yi de rehin aldı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde pompalı tüfekle 2 kayınbiraderini bacaklarından vuran Abdullah İ. (36), yaralı kardeşlerden birinin eşi Özge T.'yi de silahla rehin aldı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde pompalı tüfekle 2 kayınbiraderini bacaklarından vuran Abdullah İ. (36), yaralı kardeşlerden birinin eşi Özge T.'yi de silahla rehin aldı. Polis ekipleri, uzun süre saldırganı ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan Abdullah İ., polise teslim oldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Havuzlubahçe Mahallesi'nde Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah İ., kayınbiraderi Sercan T.'nin tavukçu dükkanına gitti. Pompalı tüfekle dükkana giren Abdullah İ., tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi bacaklarından vurdu. Daha sonra saldırgan, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi rehin aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

KORKUP BUZDOLABINA SAKLANMIŞPolis ekipleri, uzun süre Abdullah İ.'yi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan Abdullah İ., polis teslim oldu. Bu sırada yaralı yakınları, Abdullah İ.'ye saldırmak istedi. Gözaltına alınan saldırgan, daha sonra emniyete götürüldü. 2 yaralının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada Sercan T.'nin yanında çalışan yabancı uyruklu Ahmet Hac Hamdo'nun olay sırada dükkanda olduğu, korkarak içerideki buzdolabına saklandığı ve polisin iknası sırasında ekiplerce kurtarıldığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 kayınbiraderini pompalı tüfekle vurdu; Özge'yi de rehin aldı - Son Dakika

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