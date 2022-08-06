Akülü tekerlekli sandalyesini hastaneye gitmek için kullandığını belirten Petek, "Hastaneye gidecektim akülü sandalyemi torunum dışarı çıkarttı. Çalışmadı, eğildim baktım ki akümü götürmüşler. Zafer kardeşten Allah bin defa razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Sevgi Petek, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan engelliye esnaf yardım etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.