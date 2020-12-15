Adana'nın tek kadın bandocusu Dudu'dan gençlere alto saksafon eğitimi - Son Dakika

Adana'nın tek kadın bandocusu Dudu'dan gençlere alto saksafon eğitimi

15.12.2020 08:29
Adana'nın tek kadın bandocusu Dudu'dan gençlere alto saksafon eğitimi, System.String[]

ADANA'da klasik gitar eğitmenliği ile başladığı müzik yolculuğunu Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın alto saksafoncusu ve aynı zamanda tek kadın müzisyeni olarak sürdüren Dudu Dilek Akınçay (36), pandemi sürecindeki boşluğunu kentteki genç müzisyen adaylarına özel alto saksafon...

ADANA'da klasik gitar eğitmenliği ile başladığı müzik yolculuğunu Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın alto saksafoncusu ve aynı zamanda tek kadın müzisyeni olarak sürdüren Dudu Dilek Akınçay (36), pandemi sürecindeki boşluğunu kentteki genç müzisyen adaylarına özel alto saksafon dersi vererek değerlendiriyor.

Türkiye'de özellikle genç müzikseverlerin ilgi duyduğu enstrümanlarda gitar, bağlama, saz, elektro-gitar gibi müzik aletleri ön plana çıkarken alto saksafona olan ilgi ise bu enstrümanlara göre bir hayli az görünüyor. Buna karşın kentlerdeki bando takımlarında vazgeçilmez bir enstrüman olan alto saksafon, üflemeli çalgılar arasında fiyatı en yüksek müzik aletlerinden biri olarak biliniyor. Adana'da küçük yaşta klasik gitarla tanışan müzisyen Dudu Dilek Akınçay ise kentteki 26 kişilik Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'na girmek için alto saksafon eğitimi alarak bandonun tek kadın üyesi oldu. Kısa sürede kent halkı tarafından bando programlarının aranan yüzü haline gele Akınçay, 27 kişinin arasında tek kadın müzisyen olmanın kendisini zorlamadığını fakat bandoya başka kadın müzisyenlerin de gelmesini istediğini söyledi.

'KENTTE ALTO SAKSAFONA İLGİ ARTTI'Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını sonrası bando olarak konserlerini iptal ettiklerini ve katıldıkları programların da bir hayli azaldığını belirten Akınçay, bireysel çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Alto saksafon ve klasik gitar dersleri veren Akınçay, "Bu enstrüman öyle ki pandemi falan dinlemez gerektiği kadar çalışmazsan tamamen geriye gidersin. Ben de bu boşluğu özel derslerle değerlendiriyorum. Adana'da benden başka alto saksafon dersi veren kadın müzisyen görmedim. Kentte alto saksafona olan ilgi artmaya başladı. Yalnız şöyle bir sıkıntı var, biraz pahalı bir enstrüman. Bundan dolayı öğrencilerin heves ettiklerinde buna kesin kararlı olmaları gerekiyor ki verdikleri emeğe değsin" diye konuştu.'ÜFLEYEMEM, ÇALAMAM, YAPAMAM DİYE BİR ŞEY YOK'Kadınların 'alto saksafon çalamam, üfleyemem, yapamam' ya da 'bando takımına giremem' gibi ön yargılarından arınmaları gerektiğini ifade eden Akınçay, müziğin cinsiyetinin olmadığını söyledi. Özellikle genç kızların bu enstrümana yönelmesi için çağrı yapan Akınçay, "İstedikleri her an onlara tüm bilgimi aktarabilirim. Yeter ki müzik sevgilerinin üzerine gitsinler. Benden ders almak ya da bana müzik alanında herhangi bir soru sormak için sosyal medya hesabım üzerinden ulaşabilirler" dedi.

Küçüklüğünden beri üflemeli çalgılara ilgisi olduğunu ve Dudu Dilek Akınçay'dan bir süredir alto saksafon dersi aldığını belirten Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Konservatuar öğrencisi Erhan Temel (26), alto saksafonun sanıldığı kadar çalması zor olan bir enstrüman olmadığını dile getirdi.


Adana'nın tek kadın bandocusu Dudu'dan gençlere alto saksafon eğitimi
Adana'nın tek kadın bandocusu Dudu'dan gençlere alto saksafon eğitimi
Adana'nın tek kadın bandocusu Dudu'dan gençlere alto saksafon eğitimi
Adana'nın tek kadın bandocusu Dudu'dan gençlere alto saksafon eğitimi
Adana'nın tek kadın bandocusu Dudu'dan gençlere alto saksafon eğitimi
Adana'nın tek kadın bandocusu Dudu'dan gençlere alto saksafon eğitimi
Adana'nın tek kadın bandocusu Dudu'dan gençlere alto saksafon eğitimi
Adana'nın tek kadın bandocusu Dudu'dan gençlere alto saksafon eğitimi
Adana'nın tek kadın bandocusu Dudu'dan gençlere alto saksafon eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, Müzik, Adana, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'nın tek kadın bandocusu Dudu'dan gençlere alto saksafon eğitimi - Son Dakika


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