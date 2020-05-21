Adana'nın tescilli ürün sayısı 10'a yükseliyor - Son Dakika

ADANA'nın simgesi haline gelen ve aldıkları Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile tescillenen Adana kebabı, Adana şalgamı, Çukurova pamuğu ile Feke tapan bıçağına 15 Temmuz'da Kozan portakalı, Adana karpuzu, Adana bici bici, Adana içli köfte, Adana analı kızlı ve Adana şırdanı da eklenecek ve kentin tescillenmiş ürün sayısı 10'a ulaşacak.

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'yle tescillenen Adana kebabı, Adana şalgamı, Çukurova pamuğu ile Feke tapan bıçağına yenileri ekleniyor. Kozan portakalı, Adana karpuzu, bici bici, Adana içli köfte, Adana analı kızlı ve Adana şırdanı da 15 Temmuz'da tescillenecek ve kentin tescillenmiş ürün sayısı 10'a yükselecek.

Konuyla ilgili memnuniyetini belirterek değerlendirmede bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş , kentin birçok kültürel mirası barındırdığına dikkat çekti. Şu ana kadar 32 ürün için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını aktaran Demirtaş, "Bu başvurulardan 4'ü sonuçlandı ve ürünlerimiz tescillendi. 6 adet ürünümüz de 15 Temmuz'da alacağımız yeni tescil belgeleriyle tescillenecek ve böylece coğrafi işaretli ürün sayımızı 10'a çıkaracağız. Ayrıca onay alınıp yayınlanma aşamasında olan Adana taş kadayıf, karakuş tatlısı, halka tatlı, Adana börek ve Adana aşlama olmak üzere toplam 5 adet ürünümüz bulunuyor. Bu ürünlerimizin de tescillendiğini inşallah en kısa zamanda müjdeleyeceğiz" dedi.

PAZARLAMA GUCUNU ARTIRACAK

Vali Demirtaş, bu ürünlerin yanı sıra 17 ürün için daha müracaat yapıldığını belirtip tescil işlemlerinin hala devam ettiğini sözlerine ekledi. Çalışmaların bir an önce tamamlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Vali Demirtaş, coğrafi işaretlerin bu ürünlerin pazarlama gücünü artıracağını ve kırsal kesimlerde kalkınmayı sağlayacağını kaydederek, "Biz Valilik olarak ilimizin ve bölgemizin sahip olduğu değerleri korumak ve bu ürünlerimizin kentimize has olduğunu resmi olarak belgelemek için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.