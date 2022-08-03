Adana'da 42 tarımsal sulama fıskiyesi çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 42 tarımsal sulama fıskiyesi çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

03.08.2022 10:23
Adana'da 42 tarımsal sulama fıskiyesi çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, 42 tarımsal sulama fıskiyesi çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, 42 tarımsal sulama fıskiyesi çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozgüney Mahallesi'nde iki kişinin tarlasından 42 sulama fıskiyesi çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu, sulama fıskiyelerini çaldıkları ileri sürülen şüphelilerin Ş.Ç. ve A.B.K. olduğunu belirledi.

Zanlılar, operasyonla gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Tufanbeyli, Bozgüney, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 42 tarımsal sulama fıskiyesi çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 42 tarımsal sulama fıskiyesi çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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