Adana'nın Tufanbeyli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
3 saat önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde belediye başkanlığına AK Parti adayı Remzi Ergü seçildi.
Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde belediye başkanlığına AK Parti
adayı Remzi Ergü
seçildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Remzi Ergü 5 bin 625, CHP
adayı Ahmet Aktürk
5 bin 361 oy aldı.
Ergü'nün öz geçmişi
Remzi Ergü 1971 yılında Tufanbeyli'de doğdu. İlk ve ortaokulu Tufanbeyli'de okuyan Ergü, 1989 yılında Adana Merkez
İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.
1993 yılında İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesini bitiren Ergü, 2014 yılındaki yerel seçimlerde AK Parti'den Tufanbeyli Belediye Başkanı seçildi.
Ergü, evli üç çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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