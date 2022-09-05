Adana'da hayvanların otlatıldığı meralara gölgelik yapıldı - Son Dakika
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Adana'da hayvanların otlatıldığı meralara gölgelik yapıldı

05.09.2022 18:24
Adana'da hayvanların otlatıldığı meralara gölgelik yapıldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otlatıldığı meralara gölgelik yerleştirildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otlatıldığı meralara gölgelik yerleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, hayvanların güneşten korunması için tasarlanan gölgelikler 5 ayrı meraya kuruldu.

Meralara ayrıca 55 suvat yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, hayvan yetiştiriciliği yapılan alanları iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Tufanbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da hayvanların otlatıldığı meralara gölgelik yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da hayvanların otlatıldığı meralara gölgelik yapıldı - Son Dakika
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