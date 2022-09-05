Adana'da hayvanların otlatıldığı meralara gölgelik yapıldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otlatıldığı meralara gölgelik yerleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, hayvanların güneşten korunması için tasarlanan gölgelikler 5 ayrı meraya kuruldu.
Meralara ayrıca 55 suvat yerleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, hayvan yetiştiriciliği yapılan alanları iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtti.
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