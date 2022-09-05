İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, hayvanların güneşten korunması için tasarlanan gölgelikler 5 ayrı meraya kuruldu.

Kaynak: AA

Tufanbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da hayvanların otlatıldığı meralara gölgelik yapıldı - Son Dakika

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