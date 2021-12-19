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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

19.12.2021 20:39
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı sebebiyle değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir amacıyla tüm okullarımızda, eğitim ve öğretime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tufanbeyli, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
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