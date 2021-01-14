Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli'yi Kayseri'ye bağlayan Gezbel ve Kurubel geçitleri ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, kapanan geçitleri açmak için çalışma başlatırken, ilçe merkezinde de trafikte aksamalar yaşanıyor.

Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi bulurken, yağış devam ediyor.