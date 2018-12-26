Adana'nın Tufanbeyli İlçesinde Okullara Kar Tatili
2 saat önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Adana
'nın Tufanbeyli
ilçesinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye
'yi etkisi altına alırken, Adana'ya 190 kilometre uzaklıkta bulunan Tufanbeyli ilçesinde yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ilçede okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Kar
nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kar yağışının bugün ve yarın da aralıklarla devam edeceği, hava sıcaklığının gündüz -1 derece gece ise -3 derece olacağı öğrenildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:09 Kaynak: İHA
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