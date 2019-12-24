Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki okullarda da eğitime ara verildi - Son Dakika
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki okullarda da eğitime ara verildi

6 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki okullarda da eğitime ara verildi, System.String[]

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Kaymakam Ömer Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojiden ilçedeki elverişsiz hava koşulları ile yağışların artacağı yönünde bilgi verildiğini belirtti.

Sevgili, şunları kaydetti:

"Değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla ilçemizde eğitim ve öğretime 25 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Kaymakam Sevgili, ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de yarın izinli sayılacağını bildirdi.

Öte yandan, ilçede yoğun şekildeki kar nedeniyle saat 16.00'dan beri ilçe merkezinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Adana Valiliği tarafından merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda eğitime, kentte etkili olan sağanak nedeniyle yarın ara verildiği açıklanmıştı.

Tufanbeyli, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:38 Kaynak: AA
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