Adana'nın yükseklerine kar yağdı
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ADANA'nın Kozan ve Feke ilçelerinin yüksek kesimlerine sabaha karşı kar yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:54 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan ve Feke ilçelerinin yüksek kesimlerine sabaha karşı kar yağdı.
Kozan ilçesi Göller Yaylası ile Feke ilçesinin yüksek kesimlerinde sabahın ilk saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle kırsal bölgede görülen karla, iki ilçe beyaza büründü. Göller Yaylası'nda kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Bölgede kapalı köy yolu olmadığı bildirildi.
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