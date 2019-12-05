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Adana'nın yükseklerine kar yağdı

6 saat önce

ADANA'nın Kozan ve Feke ilçelerinin yüksek kesimlerine sabaha karşı kar yağdı.

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ADANA'nın Kozan ve Feke ilçelerinin yüksek kesimlerine sabaha karşı kar yağdı.

Kozan ilçesi Göller Yaylası ile Feke ilçesinin yüksek kesimlerinde sabahın ilk saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle kırsal bölgede görülen karla, iki ilçe beyaza büründü. Göller Yaylası'nda kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Bölgede kapalı köy yolu olmadığı bildirildi.


Kozan, Feke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:54 Kaynak: DHA
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