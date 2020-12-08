Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kocaispir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel sağlık durumum gayet iyi. Allah'ın izniyle en kısa sürede tekrar görevimin başına dönerek Yüreğir'imiz için çalışmaya devam edeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

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