Adana'nın Yüreğir ilçesinde 150 yetim çocuğa mont ve gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 150 yetim çocuğa mont ve gıda kolisi dağıtıldı

21.12.2021 02:16

Yüreğir Belediyesi, 150 yetim ve ailesine dokundu.

Yüreğir Belediyesi, 150 yetim ve ailesine dokundu.

Türk Kızılay Seyhan Şubesi ve Adana İHH İnsani Yardım Derneği'yle işbirliği yapan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 150 yetim ve ailesini sevindirdi.

Kocaispir, "Derdi insan olanlarla el ele verdik, Türk Kızılay Seyhan Şubesi ve Adana İHH İnsani Yardım Derneği ile kentimizde yaşayan 150 yetim ve ailesine ulaştık" dedi.

Belediye kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in, çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak bu tür faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. Konuyla ilgili görüşlerini gazetemize aktaran birçok vatandaş da, başta Yüreğir Belediyesi olmak üzere Türk Kızılayına teşekkür ettiler.

Yüreğir Belediyesi'nin yetim ve ailelerini sevindirdiğini dile getiren vatandaşlar, "Bizim insanımızda, toplumumuzda dayanışma ruhu vardır. Bu yüzyıllardan beri böyledir. Kimin başı dara düşse hemen onun yardımına koşar. Bunun güzel bir örneğini de bugün yaşadık" diye konuştular.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi, Adana, Türk, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Adana'nın Yüreğir ilçesinde 150 yetim çocuğa mont ve gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Benzin ve motorinin ardından bir zam da oto gaza geldi! Fiyat 14 lirayı aştı
00:55 Benzin ve motorinin ardından bir zam da oto gaza! Fiyat 14 lirayı aştı
00:17 Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
00:13 Ünlü oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
00:03 Kemer'de alevler tekrar yükseldi: Gece görüşlü helikopterler devrede
00:01 Kemer'de alevler tekrar yükseldi! Gece görüşlü helikopterler devrede
00:02 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan gencin en büyük hayali gerçek oldu
23:57 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan gencin en büyük hayali gerçek oldu
23:52 Adana'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 3 Ölü
23:50 Yüksek sesle müzik açma kavgasında kahvehane işletmecisi, 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2023 03:47:15. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'nın Yüreğir ilçesinde 150 yetim çocuğa mont ve gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement