KARŞI ŞERİDE GEÇEN KAMYON, FIRININ ODUNLUĞUNA GİRDİ; 1 AĞIR YARALI - YENİDEN - Son Dakika
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KARŞI ŞERİDE GEÇEN KAMYON, FIRININ ODUNLUĞUNA GİRDİ; 1 AĞIR YARALI - YENİDEN

23.08.2022 16:12
KARŞI ŞERİDE GEÇEN KAMYON, FIRININ ODUNLUĞUNA GİRDİ; 1 AĞIR YARALI - YENİDEN

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen kamyon, fırın önünde oturan Hikmet Naynal'a (44) çarpıp, odunluğa girdi.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen kamyon, fırın önünde oturan Hikmet Naynal'a (44) çarpıp, odunluğa girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralanan Naynal hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Koza Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. Virajı alamayan İsmail M.'nin (36) kullandığı 01 DUP 64 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Karşı şeride de geçen kamyon, yol kenarındaki fırının önünde oturan Hikmet Naynal'a çarparak, odunluğa girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Naynal'ı hastaneye kaldırdı. Naynal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARŞI ŞERİDE GEÇEN KAMYON, FIRININ ODUNLUĞUNA GİRDİ; 1 AĞIR YARALI - YENİDEN - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARŞI ŞERİDE GEÇEN KAMYON, FIRININ ODUNLUĞUNA GİRDİ; 1 AĞIR YARALI - YENİDEN - Son Dakika
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